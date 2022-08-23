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Металлист - Ингулец 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
29 Августа 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 2-й тур
Металлист
Ингулец

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист - Ингулец, которое состоится 29 Августа 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Ужгород, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Металлист
      Харьков
      Ингулец
      Петрово
      Главные тренеры
      УкраинаСергей Дмитриевич Лавриненко
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Заря Л22006-36100,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Колос22003-06100,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Верес22003-16100,0
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр Д21101-0466,7
      5 Днепр-111003-03100,0
      6 Металлист11002-13100,0
      7 Александрия11002-13100,0
      8 Металлист 192520200-0233,3
      9 Черноморец20110-1116,7
      10 Минай00000-000,0
      11 Львов10012-300,0
      12 Ингулец10011-200,0
      13 Кривбасс20020-200,0
      14 Ворскла20022-500,0
      15
      Зона вылета
      		Рух В20021-400,0
      16
      Зона вылета
      		Динамо К10010-300,0

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