Металлист - Ингулец 29 Августа прямая трансляция
Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
29 Августа 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 2-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист - Ингулец, которое состоится 29 Августа 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Ужгород, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист
Харьков
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Заря Л
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|100,0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Колос
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|100,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|100,0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр Д
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|66,7
|5
|Днепр-1
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100,0
|6
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|7
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|8
|Металлист 1925
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|33,3
|9
|Черноморец
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
|10
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
|12
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|13
|Кривбасс
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|0,0
|14
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Рух В
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Динамо К
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0,0