Спартак М - Крылья Советов 30 Августа прямая трансляция
30 Августа 2022 года в 19:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Крылья Советов, которое состоится 30 Августа 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|01.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 1
|30.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 1
|09.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|2 : 0
|25.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 2
|18.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 2
|25.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|3 : 1
|04.04.2018
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 3
|01.12.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|4 : 0
|08.08.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 0
|04.12.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|0
|0
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Локомотив М
|0
|0
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|4
|Химки
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Зенит
|0
|0
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|0
|0
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Спартак М
|0
|0
|4
|Факел
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|0
|0
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|0
|0
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ростов
|0
|0
|4
|Оренбург
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Сочи
|0
|0
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|0
|0
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Урал
|0
|0
|4
|Торпедо М
|0
|0