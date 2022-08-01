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Спартак М - Крылья Советов 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2022 года в 19:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Спартак М
Крылья Советов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Крылья Советов, которое состоится 30 Августа 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спартак М
      Москва
      Крылья Советов
      Самара
      Главные тренеры
      ИспанияГильермо Абаскаль
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      История личных встреч
      01.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М2 : 1Крылья Советов
      30.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Крылья Советов0 : 1Спартак М
      09.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Спартак М2 : 0Крылья Советов
      25.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Крылья Советов1 : 2Спартак М
      18.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Крылья Советов1 : 2Спартак М
      25.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Спартак М3 : 1Крылья Советов
      04.04.2018 Кубок России 1/4 финала Крылья Советов1 : 3Спартак М
      01.12.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Крылья Советов4 : 0Спартак М
      08.08.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Спартак М1 : 0Крылья Советов
      04.12.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Спартак М1 : 0Крылья Советов
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар0 0
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Локомотив М0 0
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Пари Нижний Новгород0 0
      4 Химки0 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Зенит0 0
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов0 0
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Спартак М0 0
      4 Факел0 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М0 0
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат0 0
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ростов0 0
      4 Оренбург0 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Сочи0 0
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА0 0
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Урал0 0
      4 Торпедо М0 0

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