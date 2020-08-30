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Фулхэм - Брайтон 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
30 Августа 2022 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)
Фулхэм
Брайтон энд Хоув Альбион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 30 Августа 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фулхэм
      Лондон
      Брайтон энд Хоув Альбион
      Брайтон энд Хоув
      Главные тренеры
      ПортугалияМарку Силва
      АнглияГрэм Поттер
      История личных встреч
      27.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 20 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Фулхэм
      16.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 13 Фулхэм0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      29.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Фулхэм4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Фулхэм
      02.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Фулхэм1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      26.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Фулхэм
      15.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Брайтон энд Хоув Альбион5 : 0Фулхэм
      15.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Фулхэм1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      29.12.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Фулхэм0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      29.11.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Фулхэм
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал440011-312100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити431013-51083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур43109-31083,3
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион43105-11083,3
      5
      Лига Европы
      		Лидс Юнайтед42117-4758,3
      6 Челси42115-6758,3
      7 Ньюкасл Юнайтед41306-4650,0
      8 Манчестер Юнайтед42024-7650,0
      9 Ливерпуль412113-5541,7
      10 Брентфорд41219-6541,7
      11 Фулхэм41216-6541,7
      12 Кристал Пэлас41126-8433,3
      13 Саутгемптон41125-8433,3
      14 Ноттингем Форест41122-5433,3
      15 Астон Вилла41033-7325,0
      16 Вест Хэм Юнайтед41031-5325,0
      17 Борнмут41032-16325,0
      18
      Зона вылета
      		Эвертон40223-5216,7
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон40222-4216,7
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити40136-1018,3

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