Фулхэм - Брайтон 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
30 Августа 2022 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 30 Августа 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
|Марку Силва
|Грэм Поттер
История личных встреч
|27.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 0
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 0
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|4 : 2
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|2 : 2
|02.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|1 : 2
|26.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|2 : 1
|15.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|5 : 0
|15.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|1 : 2
|29.12.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|0 : 2
|29.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|83,3
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|83,3
| 5
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|58,3
|6
|Челси
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|58,3
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|50,0
|8
|Манчестер Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|50,0
|9
|Ливерпуль
|4
|1
|2
|1
|13-5
|5
|41,7
|10
|Брентфорд
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|41,7
|11
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|41,7
|12
|Кристал Пэлас
|4
|1
|1
|2
|6-8
|4
|33,3
|13
|Саутгемптон
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|33,3
|14
|Ноттингем Форест
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|33,3
|15
|Астон Вилла
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|25,0
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|1-5
|3
|25,0
|17
|Борнмут
|4
|1
|0
|3
|2-16
|3
|25,0
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|16,7
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16,7
| 20
Зона вылета
|Лестер Сити
|4
|0
|1
|3
|6-10
|1
|8,3