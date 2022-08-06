Саутгемптон - Челси 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
30 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
0'
45'
90'
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Челси, которое состоится 30 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Томас Тухель
История личных встреч
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 6
|26.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 3
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|3 : 1
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 3
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 2
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 4
|02.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 0
|07.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 3
|22.04.2018
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Челси». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|83,3
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|83,3
| 5
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|58,3
|6
|Челси
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|58,3
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|50,0
|8
|Манчестер Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|50,0
|9
|Ливерпуль
|4
|1
|2
|1
|13-5
|5
|41,7
|10
|Брентфорд
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|41,7
|11
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|41,7
|12
|Кристал Пэлас
|4
|1
|1
|2
|6-8
|4
|33,3
|13
|Саутгемптон
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|33,3
|14
|Ноттингем Форест
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|33,3
|15
|Астон Вилла
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|25,0
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|1-5
|3
|25,0
|17
|Борнмут
|4
|1
|0
|3
|2-16
|3
|25,0
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|16,7
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16,7
| 20
Зона вылета
|Лестер Сити
|4
|0
|1
|3
|6-10
|1
|8,3