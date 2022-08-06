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Саутгемптон - Челси 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
30 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Саутгемптон
Челси

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Челси, которое состоится 30 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Саутгемптон
      Саутгемптон
      Челси
      Лондон
      Главные тренеры
      АвстрияРальф Хазенхюттль
      ГерманияТомас Тухель
      История личных встреч
      09.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 32 Саутгемптон0 : 6Челси
      26.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Челси1 : 1 4 : 3Саутгемптон
      02.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 7 Челси3 : 1Саутгемптон
      20.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Саутгемптон1 : 1Челси
      17.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Челси3 : 3Саутгемптон
      26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Челси0 : 2Саутгемптон
      06.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Саутгемптон1 : 4Челси
      02.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Челси0 : 0Саутгемптон
      07.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Саутгемптон0 : 3Челси
      22.04.2018 Кубок Англии 1/2 финала Челси2 : 0Саутгемптон
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Челси». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал440011-312100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити431013-51083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур43109-31083,3
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион43105-11083,3
      5
      Лига Европы
      		Лидс Юнайтед42117-4758,3
      6 Челси42115-6758,3
      7 Ньюкасл Юнайтед41306-4650,0
      8 Манчестер Юнайтед42024-7650,0
      9 Ливерпуль412113-5541,7
      10 Брентфорд41219-6541,7
      11 Фулхэм41216-6541,7
      12 Кристал Пэлас41126-8433,3
      13 Саутгемптон41125-8433,3
      14 Ноттингем Форест41122-5433,3
      15 Астон Вилла41033-7325,0
      16 Вест Хэм Юнайтед41031-5325,0
      17 Борнмут41032-16325,0
      18
      Зона вылета
      		Эвертон40223-5216,7
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон40222-4216,7
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити40136-1018,3

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