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Лидс - Эвертон 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
30 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
Лидс Юнайтед
Эвертон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Эвертон, которое состоится 30 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лидс Юнайтед
      Лидс
      Эвертон
      Ливерпуль
      Главные тренеры
      СШАДжесси Марш
      АнглияФрэнк Лэмпард
      История личных встреч
      12.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 25 Эвертон3 : 0Лидс Юнайтед
      21.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 2 Лидс Юнайтед2 : 2Эвертон
      03.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 22 Лидс Юнайтед1 : 2Эвертон
      28.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Эвертон0 : 1Лидс Юнайтед
      25.09.2012 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Лидс Юнайтед2 : 1Эвертон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал440011-312100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити431013-51083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур43109-31083,3
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион43105-11083,3
      5
      Лига Европы
      		Лидс Юнайтед42117-4758,3
      6 Челси42115-6758,3
      7 Ньюкасл Юнайтед41306-4650,0
      8 Манчестер Юнайтед42024-7650,0
      9 Ливерпуль412113-5541,7
      10 Брентфорд41219-6541,7
      11 Фулхэм41216-6541,7
      12 Кристал Пэлас41126-8433,3
      13 Саутгемптон41125-8433,3
      14 Ноттингем Форест41122-5433,3
      15 Астон Вилла41033-7325,0
      16 Вест Хэм Юнайтед41031-5325,0
      17 Борнмут41032-16325,0
      18
      Зона вылета
      		Эвертон40223-5216,7
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон40222-4216,7
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити40136-1018,3

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