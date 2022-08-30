Лидс - Эвертон 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
30 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Эвертон, которое состоится 30 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
|Джесси Марш
|Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
|12.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|3 : 0
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 2
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 2
|28.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 1
|25.09.2012
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|83,3
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|83,3
| 5
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|58,3
|6
|Челси
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|58,3
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|50,0
|8
|Манчестер Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|50,0
|9
|Ливерпуль
|4
|1
|2
|1
|13-5
|5
|41,7
|10
|Брентфорд
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|41,7
|11
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|41,7
|12
|Кристал Пэлас
|4
|1
|1
|2
|6-8
|4
|33,3
|13
|Саутгемптон
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|33,3
|14
|Ноттингем Форест
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|33,3
|15
|Астон Вилла
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|25,0
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|1-5
|3
|25,0
|17
|Борнмут
|4
|1
|0
|3
|2-16
|3
|25,0
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|16,7
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16,7
| 20
Зона вылета
|Лестер Сити
|4
|0
|1
|3
|6-10
|1
|8,3