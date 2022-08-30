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Рома - Монца 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
30 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
Рома
Монца

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Монца, которое состоится 30 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рома
      Рим
      Монца
      Монца
      Главные тренеры
      ПортугалияЖозе Моуринью
      ИталияДжованни Строппа
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан32107-3777,8
      2
      Лига чемпионов
      		Лацио32105-2777,8
      3
      Лига чемпионов
      		Аталанта32104-1777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Торино32104-2777,8
      5
      Лига Европы
      		Наполи32109-2777,8
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома32103-1777,8
      7 Интер М32016-4666,7
      8 Ювентус31204-1555,6
      9 Фиорентина31203-2555,6
      10 Салернитана31114-1444,4
      11 Удинезе31114-5444,4
      12 Сассуоло31113-5444,4
      13 Специя31113-5444,4
      14 Эмполи30211-2222,2
      15 Болонья30122-5111,1
      16 Верона30123-7111,1
      17 Лечче30122-4111,1
      18
      Зона вылета
      		Сампдория30120-6111,1
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе30033-600,0
      20
      Зона вылета
      		Монца30032-800,0

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