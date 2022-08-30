Тойтония Оттензен - Лейпциг 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
30 Августа 2022 года в 21:46 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тойтония Оттензен - РБ Лейпциг, которое состоится 30 Августа 2022 года в 21:46 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тойтония Оттензен
Гамбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
|Давид Бергнер
|Доменико Тедеско