19:44 ()
Свернуть список

Бенфика - Пасуш де Феррейра 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
30 Августа 2022 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
Бенфика
Пасуш де Феррейра

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Пасуш де Феррейра, которое состоится 30 Августа 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бенфика
      Лиссабон
      Пасуш де Феррейра
      Пасуш де Феррейра
      Главные тренеры
      ГерманияРоджер Шмидт
      ПортугалияСезар Пауло Силва Пейшоту
      История личных встреч
      13.05.2022 Португалия - Примейра Тур 34 Пасуш де Феррейра0 : 2Бенфика
      09.01.2022 Португалия - Примейра Тур 17 Бенфика2 : 0Пасуш де Феррейра
      19.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Бенфика4 : 1Пасуш де Феррейра
      10.04.2021 Португалия - Примейра Тур 26 Пасуш де Феррейра0 : 5Бенфика
      06.12.2020 Португалия - Примейра Тур 9 Бенфика2 : 1Пасуш де Феррейра
      26.01.2020 Португалия - Примейра Тур 18 Пасуш де Феррейра0 : 2Бенфика
      10.08.2019 Португалия - Примейра Тур 1 Бенфика5 : 0Пасуш де Феррейра
      05.12.2018 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 2 Бенфика2 : 0Пасуш де Феррейра
      24.02.2018 Португалия - Примейра Тур 24 Пасуш де Феррейра1 : 3Бенфика
      23.09.2017 Португалия - Примейра Тур 7 Бенфика2 : 0Пасуш де Феррейра
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Брага431017-31083,3
      2 Бенфика33008-09100,0
      3 Порту430110-4975,0
      4 Портимоненсе43016-2975,0
      5 Эшторил42117-3758,3
      6 Витория Гимарайнш32013-2666,7
      7 Боавишта42023-6650,0
      8 Арока42023-11650,0
      9 Визела31112-2444,4
      10 Спортинг31116-6444,4
      11 Шавиш31113-3444,4
      12 Жил Висенте31111-1444,4
      13 Фамаликан41121-5433,3
      14 Каза Пия31112-1444,4
      15 Риу Аве41125-7433,3
      16 Санта-Клара40132-518,3
      17 Пасуш де Феррейра30030-700,0
      18 Маритиму40042-1300,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close