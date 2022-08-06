Бенфика - Пасуш де Феррейра 30 Августа прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
30 Августа 2022 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 3-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Пасуш де Феррейра, которое состоится 30 Августа 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Сезар Пауло Силва Пейшоту
История личных встреч
|13.05.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|0 : 2
|09.01.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|2 : 0
|19.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|4 : 1
|10.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|0 : 5
|06.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|2 : 1
|26.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|0 : 2
|10.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|5 : 0
|05.12.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 2
|2 : 0
|24.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 3
|23.09.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Брага
|4
|3
|1
|0
|17-3
|10
|83,3
|2
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|100,0
|3
|Порту
|4
|3
|0
|1
|10-4
|9
|75,0
|4
|Портимоненсе
|4
|3
|0
|1
|6-2
|9
|75,0
|5
|Эшторил
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|58,3
|6
|Витория Гимарайнш
|3
|2
|0
|1
|3-2
|6
|66,7
|7
|Боавишта
|4
|2
|0
|2
|3-6
|6
|50,0
|8
|Арока
|4
|2
|0
|2
|3-11
|6
|50,0
|9
|Визела
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|10
|Спортинг
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|44,4
|11
|Шавиш
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|44,4
|12
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|1-1
|4
|44,4
|13
|Фамаликан
|4
|1
|1
|2
|1-5
|4
|33,3
|14
|Каза Пия
|3
|1
|1
|1
|2-1
|4
|44,4
|15
|Риу Аве
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|33,3
|16
|Санта-Клара
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|8,3
|17
|Пасуш де Феррейра
|3
|0
|0
|3
|0-7
|0
|0,0
|18
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|2-13
|0
|0,0