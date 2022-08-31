Урал - Сочи 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
31 Августа 2022 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Сочи, которое состоится 31 Августа 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 1
|09.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 0
|29.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 0
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 0
|08.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|2 : 0
|26.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|3 : 1
|25.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 34
|0 : 0
|09.07.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 1
|4 : 0
|17.10.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 36
|1 : 1
|15.06.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 16
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|0
|0
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Локомотив М
|0
|0
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|4
|Химки
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Зенит
|0
|0
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|0
|0
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Спартак М
|0
|0
|4
|Факел
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|0
|0
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|0
|0
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ростов
|0
|0
|4
|Оренбург
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Сочи
|0
|0
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|0
|0
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Урал
|0
|0
|4
|Торпедо М
|0
|0