20:49 ()
Свернуть список

Урал - Сочи 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
31 Августа 2022 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия);
Урал
Сочи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Сочи, которое состоится 31 Августа 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Урал
      Екатеринбург
      Сочи
      Сочи
      Главные тренеры
      БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
      РоссияВадим Вячеславович Гаранин
      История личных встреч
      27.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Урал1 : 1Сочи
      09.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Сочи2 : 0Урал
      29.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Урал1 : 0Сочи
      30.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Сочи0 : 0Урал
      08.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Сочи2 : 0Урал
      26.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Урал3 : 1Сочи
      25.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 34 Сочи0 : 0Урал
      09.07.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 1 Урал4 : 0Сочи
      17.10.2010 Россия - Первый дивизион Тур 36 Сочи1 : 1Урал
      15.06.2010 Россия - Первый дивизион Тур 16 Урал2 : 0Сочи
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар0 0
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Локомотив М0 0
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Пари Нижний Новгород0 0
      4 Химки0 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Зенит0 0
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов0 0
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Спартак М0 0
      4 Факел0 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М0 0
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат0 0
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ростов0 0
      4 Оренбург0 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Сочи0 0
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА0 0
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Урал0 0
      4 Торпедо М0 0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close