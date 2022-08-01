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Химки - Краснодар 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
31 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Химки
Краснодар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Краснодар, которое состоится 31 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Химки
      Химки
      Краснодар
      Краснодар
      Главные тренеры
      РоссияНиколай Николаевич Писарев
      РоссияАлександр Александрович Сторожук
      История личных встреч
      27.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Химки3 : 3Краснодар
      01.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Краснодар0 : 1Химки
      28.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Химки1 : 0Краснодар
      18.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Краснодар7 : 2Химки
      17.10.2010 Россия - Первый дивизион Тур 36 Краснодар1 : 1Химки
      15.06.2010 Россия - Первый дивизион Тур 16 Химки0 : 0Краснодар
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар0 0
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Локомотив М0 0
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Пари Нижний Новгород0 0
      4 Химки0 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Зенит0 0
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов0 0
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Спартак М0 0
      4 Факел0 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М0 0
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат0 0
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ростов0 0
      4 Оренбург0 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Сочи0 0
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА0 0
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Урал0 0
      4 Торпедо М0 0

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