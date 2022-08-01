Химки - Краснодар 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
31 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Краснодар, которое состоится 31 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Николай Николаевич Писарев
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|3 : 3
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 1
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 0
|18.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|7 : 2
|17.10.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 36
|1 : 1
|15.06.2010
|Россия - Первый дивизион
|Тур 16
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|0
|0
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Локомотив М
|0
|0
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|4
|Химки
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Зенит
|0
|0
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|0
|0
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Спартак М
|0
|0
|4
|Факел
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|0
|0
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|0
|0
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ростов
|0
|0
|4
|Оренбург
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Сочи
|0
|0
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|0
|0
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Урал
|0
|0
|4
|Торпедо М
|0
|0