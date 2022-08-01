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Нижний Новгород - Локомотив 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
31 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Пари Нижний Новгород
Локомотив М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Локомотив М, которое состоится 31 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Локомотив М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      ГерманияЙозеф Циннбауэр
      История личных встреч
      17.07.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Локомотив М1 : 1Пари Нижний Новгород
      23.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Локомотив М2 : 1Пари Нижний Новгород
      30.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Пари Нижний Новгород1 : 2Локомотив М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Краснодар0 0
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Локомотив М0 0
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Пари Нижний Новгород0 0
      4 Химки0 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Зенит0 0
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов0 0
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Спартак М0 0
      4 Факел0 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М0 0
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат0 0
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ростов0 0
      4 Оренбург0 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Сочи0 0
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА0 0
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Урал0 0
      4 Торпедо М0 0

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