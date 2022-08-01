Нижний Новгород - Локомотив 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
31 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Локомотив М, которое состоится 31 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Йозеф Циннбауэр
История личных встреч
|17.07.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 1
|23.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|2 : 1
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Краснодар
|0
|0
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Локомотив М
|0
|0
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|4
|Химки
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Зенит
|0
|0
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|0
|0
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Спартак М
|0
|0
|4
|Факел
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|0
|0
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|0
|0
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ростов
|0
|0
|4
|Оренбург
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Сочи
|0
|0
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|0
|0
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Урал
|0
|0
|4
|Торпедо М
|0
|0