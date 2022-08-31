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Зенит - Факел 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Факел, которое состоится 31 Августа 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
28.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 19 Зенит2 : 1Факел
14.04.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 5 Факел1 : 2Зенит
05.11.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 29 Факел0 : 0Зенит
27.06.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 15 Зенит5 : 0Факел
16.07.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 18 Зенит0 : 1Факел
17.03.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 1 Факел0 : 1Зенит
25.10.1992 Чемпионат России Высшая лига Тур 10 Факел1 : 0Зенит
09.09.1992 Чемпионат России Высшая лига Тур 3 Зенит2 : 0Факел

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