Зенит - Факел 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Факел, которое состоится 31 Августа 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|28.07.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 19
|2 : 1
|14.04.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 5
|1 : 2
|05.11.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 29
|0 : 0
|27.06.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 15
|5 : 0
|16.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 18
|0 : 1
|17.03.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 1
|0 : 1
|25.10.1992
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 10
|1 : 0
|09.09.1992
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 3
|2 : 0