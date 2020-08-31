Ахмат - Оренбург 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Оренбург, которое состоится 31 Августа 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 2
|05.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|2 : 1
|08.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 3
|22.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 1
|16.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|2 : 1
|01.10.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 1
|24.09.2014
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 1