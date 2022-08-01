Ростов - Динамо М 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Динамо М, которое состоится 31 Августа 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|17.07.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 1
|20.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 1
|23.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 2
|28.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|4 : 1
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 0
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 1
|28.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|3 : 0
|10.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|0 : 0
|10.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 0
|02.12.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|2 : 0