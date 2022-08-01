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Ростов - Динамо М 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Динамо М, которое состоится 31 Августа 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
17.07.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Динамо М1 : 1Ростов
20.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Динамо М1 : 1Ростов
23.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ростов0 : 2Динамо М
28.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ростов4 : 1Динамо М
19.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Динамо М2 : 0Ростов
23.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Динамо М2 : 1Ростов
28.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Ростов3 : 0Динамо М
10.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Динамо М0 : 0Ростов
10.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Ростов0 : 0Динамо М
02.12.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Динамо М2 : 0Ростов

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