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Борнмут - Вулверхэмптон 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вулверхэмптон, которое состоится 31 Августа 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
24.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Вулверхэмптон1 : 0Борнмут
23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Борнмут1 : 2Вулверхэмптон
23.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Борнмут1 : 1Вулверхэмптон
15.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Вулверхэмптон2 : 0Борнмут
03.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Борнмут2 : 1Вулверхэмптон
06.12.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Вулверхэмптон1 : 2Борнмут

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