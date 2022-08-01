Борнмут - Вулверхэмптон 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вулверхэмптон, которое состоится 31 Августа 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 2
|23.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 1
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|2 : 0
|03.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 35
|2 : 1
|06.12.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|1 : 2