Вест Хэм - Тоттенхэм 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 31 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|20.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|3 : 1
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 1
|24.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 0
|21.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 1
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 3
|23.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|2 : 3
|27.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|0 : 1
|31.10.2018
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|1 : 3
|20.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 1