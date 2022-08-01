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Вест Хэм - Тоттенхэм 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 31 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
20.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 30 Тоттенхэм Хотспур3 : 1Вест Хэм Юнайтед
22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 9 Вест Хэм Юнайтед1 : 0Тоттенхэм Хотспур
21.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Вест Хэм Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
18.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Тоттенхэм Хотспур3 : 3Вест Хэм Юнайтед
23.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Вест Хэм Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
27.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Вест Хэм Юнайтед
31.10.2018 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Вест Хэм Юнайтед1 : 3Тоттенхэм Хотспур
20.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Вест Хэм Юнайтед0 : 1Тоттенхэм Хотспур

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