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Ливерпуль - Ньюкасл 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 31 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
30.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 35 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Ливерпуль
16.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
24.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Ливерпуль1 : 1Ньюкасл Юнайтед
30.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 16 Ньюкасл Юнайтед0 : 0Ливерпуль
26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ньюкасл Юнайтед1 : 3Ливерпуль
14.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
04.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Ньюкасл Юнайтед2 : 3Ливерпуль
26.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Ливерпуль4 : 0Ньюкасл Юнайтед
03.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 29 Ливерпуль2 : 0Ньюкасл Юнайтед
01.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Ливерпуль

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