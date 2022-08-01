Ливерпуль - Ньюкасл 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 31 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|30.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|0 : 1
|16.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 1
|24.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 1
|30.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 0
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 3
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|3 : 1
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|2 : 3
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|4 : 0
|03.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 0
|01.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 1