Манчестер Сити - Ноттингем Форест 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
31 Августа 2022 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ноттингем Форест, которое состоится 31 Августа 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Стивен Купер
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|10
| 5
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|4
|7
|6
|Челси
|4
|7
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|6
|8
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
|9
|Ливерпуль
|4
|5
|10
|Брентфорд
|4
|5
|11
|Фулхэм
|4
|5
|12
|Кристал Пэлас
|4
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ноттингем Форест
|4
|4
|15
|Астон Вилла
|4
|3
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|3
|17
|Борнмут
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|4
|2
| 20
Зона вылета
|Лестер Сити
|4
|1