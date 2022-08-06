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Манчестер Сити - Ноттингем Форест 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
31 Августа 2022 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Манчестер Сити
Ноттингем Форест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ноттингем Форест, которое состоится 31 Августа 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Сити
      Манчестер
      Ноттингем Форест
      Ноттингем
      Главные тренеры
      ИспанияХосеп Гвардиола
      УэльсСтивен Купер
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал4 12
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити4 10
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур4 10
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион4 10
      5
      Лига Европы
      		Лидс Юнайтед4 7
      6 Челси4 7
      7 Ньюкасл Юнайтед4 6
      8 Манчестер Юнайтед4 6
      9 Ливерпуль4 5
      10 Брентфорд4 5
      11 Фулхэм4 5
      12 Кристал Пэлас4 4
      13 Саутгемптон4 4
      14 Ноттингем Форест4 4
      15 Астон Вилла4 3
      16 Вест Хэм Юнайтед4 3
      17 Борнмут4 3
      18
      Зона вылета
      		Эвертон4 2
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон4 2
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити4 1

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