Монако - Труа 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Труа, которое состоится 31 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 1
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|1 : 2
|19.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|0 : 3
|09.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|3 : 2
|20.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|3 : 1
|19.12.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|0 : 0
|30.10.2012
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|07.04.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|0 : 0
|12.11.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 4