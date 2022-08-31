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Монако - Труа 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Труа, которое состоится 31 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
10.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 31 Монако2 : 1Труа
29.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 4 Труа1 : 2Монако
19.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 38 Труа0 : 3Монако
09.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 17 Монако3 : 2Труа
20.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 27 Монако3 : 1Труа
19.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 19 Труа0 : 0Монако
30.10.2012 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монако1 : 2Труа
07.04.2007 Франция - Лига 1 Тур 31 Монако0 : 0Труа
12.11.2006 Франция - Лига 1 Тур 13 Труа0 : 4Монако

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