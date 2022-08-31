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Лион - Осер 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Осер, которое состоится 31 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
07.04.2012 Франция - Лига 1 Тур 31 Лион2 : 1Осер
27.11.2011 Франция - Лига 1 Тур 15 Осер0 : 3Лион
11.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 35 Осер4 : 0Лион
22.12.2010 Франция - Лига 1 Тур 19 Лион1 : 1Осер
05.05.2010 Франция - Лига 1 Тур 36 Лион2 : 1Осер
22.08.2009 Франция - Лига 1 Тур 3 Осер0 : 3Лион
15.03.2009 Франция - Лига 1 Тур 28 Лион0 : 2Осер
25.10.2008 Франция - Лига 1 Тур 10 Осер0 : 0Лион
17.05.2008 Франция - Лига 1 Тур 38 Осер1 : 3Лион
05.08.2007 Франция - Лига 1 Тур 1 Лион2 : 0Осер

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