Лион - Осер 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Осер, которое состоится 31 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|07.04.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 1
|27.11.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|0 : 3
|11.05.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|4 : 0
|22.12.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|05.05.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|2 : 1
|22.08.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 3
|15.03.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|0 : 2
|25.10.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 0
|17.05.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 3
|05.08.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|2 : 0