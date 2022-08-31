Лилль - Ницца 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ницца, которое состоится 31 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 3
|14.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 4
|01.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|2 : 0
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|01.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|4 : 0
|25.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 0
|02.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 1
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
|13.12.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 3