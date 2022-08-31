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Лилль - Ницца 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ницца, которое состоится 31 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
14.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 37 Ницца1 : 3Лилль
14.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 2 Лилль0 : 4Ницца
01.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 35 Лилль2 : 0Ницца
25.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Ницца1 : 1Лилль
28.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 8 Ницца1 : 1Лилль
01.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 23 Лилль4 : 0Ницца
25.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 14 Ницца2 : 0Лилль
02.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 28 Ницца2 : 1Лилль
20.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 19 Лилль1 : 1Ницца
13.12.2017 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Лилль1 : 1 2 : 3Ницца

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