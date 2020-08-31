Монпелье - Аяччо 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Аяччо, которое состоится 31 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|28.10.2014
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 1
|22.02.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|2 : 0
|29.09.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|27.04.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|2 : 1
|08.12.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|3 : 0
|11.02.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|3 : 0
|21.09.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 3
|26.10.2010
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0