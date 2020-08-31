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Монпелье - Аяччо 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Аяччо, которое состоится 31 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
28.10.2014 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Монпелье0 : 1Аяччо
22.02.2014 Франция - Лига 1 Тур 26 Монпелье2 : 0Аяччо
29.09.2013 Франция - Лига 1 Тур 8 Аяччо1 : 1Монпелье
27.04.2013 Франция - Лига 1 Тур 34 Аяччо2 : 1Монпелье
08.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 16 Монпелье3 : 0Аяччо
11.02.2012 Франция - Лига 1 Тур 23 Монпелье3 : 0Аяччо
21.09.2011 Франция - Лига 1 Тур 7 Аяччо1 : 3Монпелье
26.10.2010 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монпелье2 : 0Аяччо

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