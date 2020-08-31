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Страсбург - Нант 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Нант, которое состоится 31 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
06.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 23 Страсбург1 : 0Нант
07.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 13 Нант2 : 2Страсбург
25.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 34 Страсбург1 : 2Нант
06.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 13 Нант0 : 4Страсбург
18.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Нант0 : 1Страсбург
20.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 6 Страсбург2 : 1Нант
24.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 38 Нант0 : 1Страсбург
01.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 4 Страсбург2 : 3Нант
19.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 38 Нант1 : 0Страсбург
24.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 7 Страсбург1 : 2Нант

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