Страсбург - Нант 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Нант, которое состоится 31 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 0
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 2
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 2
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 4
|18.12.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 1
|20.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|0 : 1
|01.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 3
|19.05.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|1 : 0
|24.09.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 2