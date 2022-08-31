Ланс - Лорьян 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
31 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лорьян, которое состоится 31 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
|Франк Эз
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 2
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|4 : 1
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 3
|02.11.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 13
|1 : 0
|23.04.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 34
|0 : 1
|30.11.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 16
|2 : 2
|03.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 24
|1 : 1
|09.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 6
|2 : 3
|22.08.2017
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|4
|10
| 4
Лига Европы
|Лион
|3
|7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лорьян
|3
|7
|6
|Лилль
|4
|7
|7
|Осер
|4
|7
|8
|Монпелье
|4
|6
|9
|Клермон
|4
|6
|10
|Тулуза
|4
|5
|11
|Нант
|4
|5
|12
|Монако
|4
|5
|13
|Ренн
|4
|4
|14
|Брест
|4
|4
|15
|Труа
|4
|3
|16
|Страсбург
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Анже
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Ницца
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Реймс
|4
|2
| 20
Зона вылета
|Аяччо
|4
|1