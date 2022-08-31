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Ланс - Лорьян 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
31 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Ланс
Лорьян

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лорьян, которое состоится 31 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ланс
      Ланс
      Лорьян
      Лорьян
      Главные тренеры
      ФранцияФранк Эз
      ФранцияРежис Ле Брис
      История личных встреч
      06.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 23 Лорьян2 : 0Ланс
      29.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 4 Ланс2 : 2Лорьян
      11.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 32 Ланс4 : 1Лорьян
      13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Лорьян2 : 3Ланс
      02.11.2019 Франция - Лига 2 Тур 13 Ланс1 : 0Лорьян
      23.04.2019 Франция - Лига 2 Тур 34 Ланс0 : 1Лорьян
      30.11.2018 Франция - Лига 2 Тур 16 Лорьян2 : 2Ланс
      03.02.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 24 Лорьян1 : 1Ланс
      09.09.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 6 Ланс2 : 3Лорьян
      22.08.2017 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Лорьян3 : 2Ланс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ4 10
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель4 10
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ланс4 10
      4
      Лига Европы
      		Лион3 7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Лорьян3 7
      6 Лилль4 7
      7 Осер4 7
      8 Монпелье4 6
      9 Клермон4 6
      10 Тулуза4 5
      11 Нант4 5
      12 Монако4 5
      13 Ренн4 4
      14 Брест4 4
      15 Труа4 3
      16 Страсбург4 2
      17
      Зона вылета
      		Анже4 2
      18
      Зона вылета
      		Ницца4 2
      19
      Зона вылета
      		Реймс4 2
      20
      Зона вылета
      		Аяччо4 1

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