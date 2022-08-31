Анже - Реймс 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Реймс, которое состоится 31 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|0 : 1
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 2
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 0
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 0
|01.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|1 : 4
|09.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 0
|28.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|1 : 1
|20.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 1
|03.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 1
|22.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|0 : 0