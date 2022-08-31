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Анже - Реймс 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Реймс, которое состоится 31 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
13.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 28 Анже0 : 1Реймс
05.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 17 Реймс1 : 2Анже
03.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 23 Реймс0 : 0Анже
13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 Анже1 : 0Реймс
01.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 22 Анже1 : 4Реймс
09.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 13 Реймс0 : 0Анже
28.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 34 Анже1 : 1Реймс
20.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 10 Реймс1 : 1Анже
03.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 24 Реймс2 : 1Анже
22.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 7 Анже0 : 0Реймс

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