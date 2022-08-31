Ренн - Брест 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Брест, которое состоится 31 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 0
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 1
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 2
|31.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 1
|08.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|0 : 0
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 0
|06.01.2019
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 2 ДВ
|27.04.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 34
|0 : 2
|08.12.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 2
|21.04.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 1