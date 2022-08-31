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Ренн - Брест 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Брест, которое состоится 31 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
06.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 23 Ренн2 : 0Брест
15.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 2 Брест1 : 1Ренн
17.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 20 Брест1 : 2Ренн
31.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Ренн2 : 1Брест
08.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 24 Ренн0 : 0Брест
14.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 5 Брест0 : 0Ренн
06.01.2019 Кубок Франции 1/32 финала Ренн2 : 2 ДВБрест
27.04.2013 Франция - Лига 1 Тур 34 Брест0 : 2Ренн
08.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 16 Ренн2 : 2Брест
21.04.2012 Франция - Лига 1 Тур 33 Брест0 : 1Ренн

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