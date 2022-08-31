Тулуза - ПСЖ 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - ПСЖ, которое состоится 31 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|25.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|4 : 0
|31.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|0 : 1
|24.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 0
|10.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 1
|20.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|6 : 2
|19.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 0
|23.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|2 : 0
|27.01.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 0
|19.01.2016
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|16.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 1