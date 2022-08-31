20:51 ()
Свернуть список

Тулуза - ПСЖ 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - ПСЖ, которое состоится 31 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
25.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 3 ПСЖ4 : 0Тулуза
31.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 30 Тулуза0 : 1ПСЖ
24.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 14 ПСЖ1 : 0Тулуза
10.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 25 Тулуза0 : 1ПСЖ
20.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 3 ПСЖ6 : 2Тулуза
19.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 26 ПСЖ0 : 0Тулуза
23.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 7 Тулуза2 : 0ПСЖ
27.01.2016 Франция - Кубок лиги 1/2 финала ПСЖ2 : 0Тулуза
19.01.2016 Кубок Франции 1/16 финала ПСЖ2 : 1Тулуза
16.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 21 Тулуза0 : 1ПСЖ

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close