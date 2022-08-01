Марсель - Клермон 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Клермон, которое состоится 31 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|20.02.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 2
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|0 : 1
|26.10.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2