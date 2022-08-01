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Эмполи - Верона 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Верона, которое состоится 31 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
20.03.2022 Италия - Серия А Тур 30 Эмполи1 : 1Верона
15.12.2021 Кубок Италии 2-й раунд Верона3 : 4Эмполи
22.11.2021 Италия - Серия А Тур 13 Верона2 : 1Эмполи
20.04.2016 Италия - Серия А Тур 34 Эмполи1 : 0Верона
06.12.2015 Италия - Серия А Тур 15 Верона0 : 1Эмполи
17.05.2015 Италия - Серия А Тур 36 Верона2 : 1Эмполи
06.01.2015 Италия - Серия А Тур 17 Эмполи0 : 0Верона

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