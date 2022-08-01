Эмполи - Верона 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Верона, которое состоится 31 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 1
|15.12.2021
|Кубок Италии
|2-й раунд
|3 : 4
|22.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 13
|2 : 1
|20.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 0
|06.12.2015
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 1
|17.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 1
|06.01.2015
|Италия - Серия А
|Тур 17
|0 : 0