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Удинезе - Фиорентина 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
31 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
Удинезе
Фиорентина

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Фиорентина, которое состоится 31 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Удинезе
      Удине
      Фиорентина
      Флоренция
      Главные тренеры
      ИталияАндреа Соттиль
      ИталияВинченцо Итальяно
      История личных встреч
      27.04.2022 Италия - Серия А Тур 20 Фиорентина0 : 4Удинезе
      26.09.2021 Италия - Серия А Тур 6 Удинезе0 : 1Фиорентина
      28.02.2021 Италия - Серия А Тур 24 Удинезе1 : 0Фиорентина
      25.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Удинезе0 : 1 ДВФиорентина
      25.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Фиорентина3 : 2Удинезе
      08.03.2020 Италия - Серия А Тур 26 Удинезе0 : 0Фиорентина
      06.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Фиорентина1 : 0Удинезе
      03.02.2019 Италия - Серия А Тур 22 Удинезе1 : 1Фиорентина
      02.09.2018 Италия - Серия А Тур 3 Фиорентина1 : 0Удинезе
      03.04.2018 Италия - Серия А Тур 27 Удинезе0 : 2Фиорентина
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан32107-3777,8
      2
      Лига чемпионов
      		Лацио32105-2777,8
      3
      Лига чемпионов
      		Аталанта32104-1777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Торино32104-2777,8
      5
      Лига Европы
      		Наполи32109-2777,8
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома32103-1777,8
      7 Интер М32016-4666,7
      8 Ювентус31204-1555,6
      9 Фиорентина31203-2555,6
      10 Салернитана31114-1444,4
      11 Удинезе31114-5444,4
      12 Сассуоло31113-5444,4
      13 Специя31113-5444,4
      14 Эмполи30211-2222,2
      15 Болонья30122-5111,1
      16 Верона30123-7111,1
      17 Лечче30122-4111,1
      18
      Зона вылета
      		Сампдория30120-6111,1
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе30033-600,0
      20
      Зона вылета
      		Монца30032-800,0

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