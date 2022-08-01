ПСВ Эйндховен - Волендам 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Волендам, которое состоится 31 Августа 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|19.01.2021
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 2
|26.10.2017
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|0 : 2 ДВ