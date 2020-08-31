Ювентус - Специя 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Специя, которое состоится 31 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|06.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 0
|22.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 3
|02.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 25
|3 : 0
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 4