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Сампдория - Лацио 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Лацио, которое состоится 31 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
07.05.2022 Италия - Серия А Тур 36 Лацио2 : 0Сампдория
05.12.2021 Италия - Серия А Тур 16 Сампдория1 : 3Лацио
20.02.2021 Италия - Серия А Тур 23 Лацио1 : 0Сампдория
17.10.2020 Италия - Серия А Тур 4 Сампдория3 : 0Лацио
18.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Лацио5 : 1Сампдория
25.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Сампдория0 : 3Лацио
28.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Сампдория1 : 2Лацио
08.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Лацио2 : 2Сампдория
22.04.2018 Италия - Серия А Тур 34 Лацио4 : 0Сампдория
03.12.2017 Италия - Серия А Тур 15 Сампдория1 : 2Лацио

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