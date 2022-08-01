Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас 31 Августа прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас, которое состоится 31 Августа 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|03.07.2022
|Бразилия - Серия А
|Тур 15
|0 : 2
|03.03.2022
|Рекопа Южной Америки
|Финал
|2 : 0
|24.02.2022
|Рекопа Южной Америки
|Финал
|2 : 2
|07.12.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 37
|0 : 0
|29.08.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 18
|2 : 1
|28.11.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 23
|3 : 0
|20.08.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 4
|0 : 1
|21.10.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 27
|1 : 1
|08.06.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 8
|1 : 0
|06.09.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 23
|2 : 0