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Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас 31 Августа прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас, которое состоится 31 Августа 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
03.07.2022 Бразилия - Серия А Тур 15 Палмейрас0 : 2Атлетико Паранаэнсе
03.03.2022 Рекопа Южной Америки Финал Палмейрас2 : 0Атлетико Паранаэнсе
24.02.2022 Рекопа Южной Америки Финал Атлетико Паранаэнсе2 : 2Палмейрас
07.12.2021 Бразилия - Серия А Тур 37 Атлетико Паранаэнсе0 : 0Палмейрас
29.08.2021 Бразилия - Серия А Тур 18 Палмейрас2 : 1Атлетико Паранаэнсе
28.11.2020 Бразилия - Серия А Тур 23 Палмейрас3 : 0Атлетико Паранаэнсе
20.08.2020 Бразилия - Серия А Тур 4 Атлетико Паранаэнсе0 : 1Палмейрас
21.10.2019 Бразилия - Серия А Тур 27 Атлетико Паранаэнсе1 : 1Палмейрас
08.06.2019 Бразилия - Серия А Тур 8 Палмейрас1 : 0Атлетико Паранаэнсе
06.09.2018 Бразилия - Серия А Тур 23 Палмейрас2 : 0Атлетико Паранаэнсе

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