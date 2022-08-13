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Аталанта - Торино 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
01 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
Аталанта
Торино

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Торино, которое состоится 01 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аталанта
      Бергамо
      Торино
      Турин
      Главные тренеры
      ИталияДжан Пьеро Гасперини
      ХорватияИван Юрич
      История личных встреч
      27.04.2022 Италия - Серия А Тур 20 Аталанта4 : 4Торино
      21.08.2021 Италия - Серия А Тур 1 Торино1 : 2Аталанта
      06.02.2021 Италия - Серия А Тур 21 Аталанта3 : 3Торино
      26.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Торино2 : 4Аталанта
      25.01.2020 Италия - Серия А Тур 21 Торино0 : 7Аталанта
      01.09.2019 Италия - Серия А Тур 2 Аталанта2 : 3Торино
      23.02.2019 Италия - Серия А Тур 25 Торино2 : 0Аталанта
      26.09.2018 Италия - Серия А Тур 6 Аталанта0 : 0Торино
      22.04.2018 Италия - Серия А Тур 34 Аталанта2 : 1Торино
      02.12.2017 Италия - Серия А Тур 15 Торино1 : 1Аталанта
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Рома43106-11083,3
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М43019-5975,0
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи422010-3866,7
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус42206-1866,7
      5
      Лига Европы
      		Милан42207-3866,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Лацио42206-3866,7
      7 Аталанта32104-1777,8
      8 Торино32104-2777,8
      9 Удинезе42115-5758,3
      10 Фиорентина41213-3541,7
      11 Сассуоло41213-5541,7
      12 Салернитана31114-1444,4
      13 Специя41123-7433,3
      14 Эмполи40312-3325,0
      15 Лечче40223-5216,7
      16 Верона40224-8216,7
      17 Сампдория40221-7216,7
      18
      Зона вылета
      		Болонья30122-5111,1
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе40044-900,0
      20
      Зона вылета
      		Монца40042-1100,0

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