Аталанта - Торино 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
01 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Торино, которое состоится 01 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Торино
Турин
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Иван Юрич
История личных встреч
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 20
|4 : 4
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 2
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 21
|3 : 3
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 4
|25.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 21
|0 : 7
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 3
|23.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 0
|26.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 0
|22.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 1
|02.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|83,3
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|4
|3
|0
|1
|9-5
|9
|75,0
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|2
|2
|0
|10-3
|8
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-1
|8
|66,7
| 5
Лига Европы
|Милан
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|4
|2
|2
|0
|6-3
|8
|66,7
|7
|Аталанта
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|77,8
|8
|Торино
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|77,8
|9
|Удинезе
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|58,3
|10
|Фиорентина
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|41,7
|11
|Сассуоло
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|41,7
|12
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|4-1
|4
|44,4
|13
|Специя
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|33,3
|14
|Эмполи
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|25,0
|15
|Лечче
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|16,7
|16
|Верона
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|16,7
|17
|Сампдория
|4
|0
|2
|2
|1-7
|2
|16,7
| 18
Зона вылета
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|11,1
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Монца
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
|0,0