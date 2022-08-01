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АЗ Алкмар - НЕК Неймеген 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
01 Сентября 2022 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
АЗ Алкмар
НЕК Неймеген

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - НЕК Неймеген, которое состоится 01 Сентября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      НЕК Неймеген
      Неймеген
      Главные тренеры
      НидерландыПаскаль Янсен
      НидерландыРогьер Мейер
      История личных встреч
      06.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 НЕК Неймеген1 : 3АЗ Алкмар
      20.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 АЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
      07.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 НЕК Неймеген2 : 1АЗ Алкмар
      28.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 АЗ Алкмар2 : 0НЕК Неймеген
      30.01.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 НЕК Неймеген0 : 3АЗ Алкмар
      01.11.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 АЗ Алкмар2 : 4НЕК Неймеген
      13.04.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 32 АЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
      01.12.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 15 НЕК Неймеген3 : 2АЗ Алкмар
      07.04.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 29 НЕК Неймеген1 : 1АЗ Алкмар
      20.10.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 9 АЗ Алкмар0 : 2НЕК Неймеген
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		ПСВ Эйндховен4 12
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс4 12
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Фейеноорд4 10
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте4 9
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар3 9
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен4 8
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Эксельсиор4 6
      8 Гронинген4 5
      9 НЕК Неймеген3 4
      10 Камбюр4 4
      11 Спарта4 4
      12 Эммен4 4
      13 Волендам4 4
      14 Валвейк4 3
      15 Утрехт4 2
      16
      Стыковая зона
      		Витесс4 1
      17
      Зона вылета
      		Гоу Эхед Иглс4 0
      18
      Зона вылета
      		Фортуна4 0

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