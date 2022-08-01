АЗ Алкмар - НЕК Неймеген 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
01 Сентября 2022 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - НЕК Неймеген, которое состоится 01 Сентября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 3-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
НЕК Неймеген
Неймеген
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|06.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 25
|1 : 3
|20.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|1 : 1
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|2 : 1
|28.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|2 : 0
|30.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|0 : 3
|01.11.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|2 : 4
|13.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 32
|1 : 1
|01.12.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 15
|3 : 2
|07.04.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 29
|1 : 1
|20.10.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 9
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|12
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|4
|12
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|4
|10
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|4
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|3
|9
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|4
|8
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|4
|6
|8
|Гронинген
|4
|5
|9
|НЕК Неймеген
|3
|4
|10
|Камбюр
|4
|4
|11
|Спарта
|4
|4
|12
|Эммен
|4
|4
|13
|Волендам
|4
|4
|14
|Валвейк
|4
|3
|15
|Утрехт
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Витесс
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
| 18
Зона вылета
|Фортуна
|4
|0