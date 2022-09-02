Сельта - Кадис 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
02 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 4-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Кадис, которое состоится 02 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|12.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 0
|17.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 2
|18.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 33
|0 : 0
|14.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 13
|4 : 0
|13.01.2016
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|07.01.2016
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Сельта» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|3
|0
|0
|9-3
|9
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|77,8
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|77,8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетико М
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|66,7
|7
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|66,7
|8
|Реал Сосьедад
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|66,7
|9
|Мальорка
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|44,4
|10
|Альмерия
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|44,4
|11
|Сельта
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|44,4
|12
|Райо Вальекано
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|13
|Валенсия
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|33,3
|14
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|33,3
|15
|Севилья
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|11,1
|16
|Вальядолид
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|11,1
|17
|Эспаньол
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|11,1
| 18
Зона вылета
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|11,1
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|3
|0
|1
|2
|1-6
|1
|11,1
| 20
Зона вылета
|Кадис
|3
|0
|0
|3
|0-7
|0
|0,0