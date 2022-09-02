Уфа - Арсенал 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
02 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Арсенал, которое состоится 02 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Денис Александрович Попов
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|14.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|2 : 1
|06.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|0 : 0
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|2 : 1
|14.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|2 : 3
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|0 : 0
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 0
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 2
|05.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 1
|07.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 1
|24.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|КАМАЗ
|7
|5
|2
|0
|13-4
|17
|81,0
| 2
Повышение
|Балтика
|7
|4
|2
|1
|13-8
|14
|66,7
| 3
Плей-офф за повышение
|Алания
|7
|4
|2
|1
|11-6
|14
|66,7
| 4
Плей-офф за повышение
|Енисей
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|57,1
|5
|Динамо Мх
|7
|3
|3
|1
|6-4
|12
|57,1
|6
|Рубин
|7
|3
|3
|1
|12-7
|12
|57,1
|7
|Нефтехимик
|7
|3
|2
|2
|7-4
|11
|52,4
|8
|Волгарь
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|52,4
|9
|Арсенал
|7
|2
|4
|1
|11-8
|10
|47,6
|10
|Шинник
|7
|2
|2
|3
|10-10
|8
|38,1
|11
|СКА-Хабаровск
|7
|2
|2
|3
|11-10
|8
|38,1
|12
|Уфа
|7
|2
|2
|3
|5-9
|8
|38,1
|13
|Кубань
|7
|2
|1
|4
|8-10
|7
|33,3
|14
|Краснодар-2
|7
|2
|1
|4
|5-8
|7
|33,3
| 15
Зона вылета
|Родина
|7
|1
|3
|3
|6-9
|6
|28,6
| 16
Зона вылета
|Велес
|7
|2
|0
|5
|6-11
|6
|28,6
| 17
Зона вылета
|Волга Ул
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
|19,0
| 18
Зона вылета
|Акрон
|7
|1
|1
|5
|5-15
|4
|19,0