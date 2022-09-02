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Уфа - Арсенал 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
02 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Уфа
Арсенал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Арсенал, которое состоится 02 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Уфа
      Уфа
      Арсенал
      Тула
      Главные тренеры
      РоссияДенис Александрович Попов
      РоссияОлег Георгиевич Кононов
      История личных встреч
      14.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Уфа2 : 1Арсенал
      06.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Арсенал0 : 0Уфа
      16.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Уфа2 : 1Арсенал
      14.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Арсенал2 : 3Уфа
      22.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Уфа0 : 0Арсенал
      11.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Арсенал1 : 0Уфа
      20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Уфа1 : 2Арсенал
      05.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Арсенал1 : 1Уфа
      07.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Арсенал2 : 1Уфа
      24.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Уфа1 : 0Арсенал
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		КАМАЗ752013-41781,0
      2
      Повышение
      		Балтика742113-81466,7
      3
      Плей-офф за повышение
      		Алания742111-61466,7
      4
      Плей-офф за повышение
      		Енисей733111-101257,1
      5 Динамо Мх73316-41257,1
      6 Рубин733112-71257,1
      7 Нефтехимик73227-41152,4
      8 Волгарь73226-51152,4
      9 Арсенал724111-81047,6
      10 Шинник722310-10838,1
      11 СКА-Хабаровск722311-10838,1
      12 Уфа72235-9838,1
      13 Кубань72148-10733,3
      14 Краснодар-272145-8733,3
      15
      Зона вылета
      		Родина71336-9628,6
      16
      Зона вылета
      		Велес72056-11628,6
      17
      Зона вылета
      		Волга Ул71156-14419,0
      18
      Зона вылета
      		Акрон71155-15419,0

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