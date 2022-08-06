Боруссия Д - Хоффенхайм 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
02 Сентября 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 5-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Хоффенхайм, которое состоится 02 Сентября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Андре Брайтенрайтер
История личных встреч
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 3
|27.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 2
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 2
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|0 : 4
|20.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 1
|09.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|3 : 3
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 1
|12.05.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|3 : 1
|16.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|16-2
|10
|83,3
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|75,0
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|4
|3
|0
|1
|8-5
|9
|75,0
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|75,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|66,7
|7
|Майнц
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|58,3
|8
|Кёльн
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|50,0
|9
|РБ Лейпциг
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|41,7
|10
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|10-10
|5
|41,7
|11
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|2
|1
|7-11
|5
|41,7
|12
|Штутгарт
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|25,0
|13
|Байер
|4
|1
|0
|3
|4-6
|3
|25,0
|14
|Аугсбург
|4
|1
|0
|3
|3-8
|3
|25,0
|15
|Вольфсбург
|4
|0
|2
|2
|2-6
|2
|16,7
|16
|Шальке-04
|4
|0
|2
|2
|4-11
|2
|16,7
| 17
Зона вылета
|Герта
|4
|0
|1
|3
|2-6
|1
|8,3
| 18
Зона вылета
|Бохум
|4
|0
|0
|4
|3-13
|0
|0,0