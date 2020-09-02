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Бенфика - Визела 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
02 Сентября 2022 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
Бенфика
Визела

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Визела, которое состоится 02 Сентября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бенфика
      Лиссабон
      Визела
      Визела
      Главные тренеры
      ГерманияРоджер Шмидт
      ПортугалияАльваро Пачеко
      История личных встреч
      11.03.2022 Португалия - Примейра Тур 26 Бенфика1 : 1Визела
      24.10.2021 Португалия - Примейра Тур 9 Визела0 : 1Бенфика
      23.11.2019 Кубок Португалии 4-й раунд Визела1 : 2Бенфика
      03.01.2017 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 2 Бенфика4 : 0Визела
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика440011-212100,0
      2 Брага431017-31083,3
      3 Порту430110-4975,0
      4 Портимоненсе43016-2975,0
      5 Эшторил42117-3758,3
      6 Каза Пия42113-1758,3
      7 Витория Гимарайнш42023-3650,0
      8 Боавишта42023-6650,0
      9 Арока42023-11650,0
      10 Жил Висенте41213-3541,7
      11 Визела41214-4541,7
      12 Спортинг31116-6444,4
      13 Шавиш31113-3444,4
      14 Фамаликан41121-5433,3
      15 Риу Аве41125-7433,3
      16 Санта-Клара40132-518,3
      17 Пасуш де Феррейра40042-1000,0
      18 Маритиму40042-1300,0

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