Эшторил - Спортинг 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 5500
02 Сентября 2022 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
Главный судья: Мануэл Оливейра (Гондомар, Португалия)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Спортинг, которое состоится 02 Сентября 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Нелсон Александр Вериссимо
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|20.02.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|3 : 0
|19.09.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|0 : 1
|01.11.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 2
|1 : 2
|04.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|2 : 0
|27.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|2 : 1
|25.02.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|0 : 2
|23.09.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|4 : 2
|12.03.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 2
|31.10.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|1 : 0
|10.05.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Бенфика
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|100,0
|2
|Брага
|4
|3
|1
|0
|17-3
|10
|83,3
|3
|Порту
|4
|3
|0
|1
|10-4
|9
|75,0
|4
|Портимоненсе
|4
|3
|0
|1
|6-2
|9
|75,0
|5
|Эшторил
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|58,3
|6
|Каза Пия
|4
|2
|1
|1
|3-1
|7
|58,3
|7
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|0
|2
|3-3
|6
|50,0
|8
|Боавишта
|4
|2
|0
|2
|3-6
|6
|50,0
|9
|Арока
|4
|2
|0
|2
|3-11
|6
|50,0
|10
|Жил Висенте
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|41,7
|11
|Визела
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|41,7
|12
|Спортинг
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|44,4
|13
|Шавиш
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|44,4
|14
|Фамаликан
|4
|1
|1
|2
|1-5
|4
|33,3
|15
|Риу Аве
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|33,3
|16
|Санта-Клара
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|8,3
|17
|Пасуш де Феррейра
|4
|0
|0
|4
|2-10
|0
|0,0
|18
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|2-13
|0
|0,0