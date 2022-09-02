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Рух - Шахтёр 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
02 Сентября 2022 года в 17:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 3-й тур
Рух В
Шахтёр Д

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Шахтёр Д, которое состоится 02 Сентября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рух В
      Винники
      Шахтёр Д
      Донецк
      Главные тренеры
      БеларусьЛеонид Станиславович Кучук
      ХорватияИгор Йовичевич
      История личных встреч
      20.11.2021 Украина - Премьер-лига Тур 15 Шахтёр Д2 : 0Рух В
      21.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 15 Шахтёр Д2 : 0Рух В
      23.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 2 Рух В1 : 1Шахтёр Д
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Заря Л22006-36100,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Колос22003-06100,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия22004-26100,0
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Верес22003-16100,0
      5 Металлист21103-2466,7
      6 Шахтёр Д21101-0466,7
      7 Днепр-111003-03100,0
      8 Металлист 192520200-0233,3
      9 Ингулец20112-3116,7
      10 Черноморец20110-1116,7
      11 Львов10012-300,0
      12 Минай10011-200,0
      13 Кривбасс20020-200,0
      14 Ворскла20022-500,0
      15
      Зона вылета
      		Рух В20021-400,0
      16
      Зона вылета
      		Динамо К10010-300,0

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