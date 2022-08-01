Вест Бромвич - Бёрнли 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
02 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Бёрнли, которое состоится 02 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Стив Брюс
|Венсан Компани
История личных встреч
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|0 : 0
|19.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 0
|31.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 2
|19.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|0 : 1
|06.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 2
|21.11.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|4 : 0
|08.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 2
|28.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|7
|14
| 2
Повышение
|Норвич Сити
|7
|13
| 3
Плей-офф за повышение
|Бёрнли
|7
|12
| 4
Плей-офф за повышение
|Уотфорд
|7
|12
| 5
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|7
|12
| 6
Плей-офф за повышение
|Рединг
|7
|12
|7
|Бристоль Сити
|7
|11
|8
|Сандерленд
|7
|11
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|7
|11
|10
|Престон Норт Энд
|7
|11
|11
|Халл Сити
|7
|11
|12
|Ротерхэм Юнайтед
|6
|9
|13
|Лутон Таун
|7
|9
|14
|Вест Бромвич Альбион
|7
|8
|15
|Блэкпул
|7
|8
|16
|Сток Сити
|7
|8
|17
|Кардифф Сити
|7
|8
|18
|Уиган Атлетик
|6
|7
|19
|Миллуолл
|7
|7
|20
|Мидлсбро
|7
|6
|21
|Суонси Сити
|7
|6
| 22
Зона вылета
|Бирмингем Сити
|7
|5
| 23
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|6
|4
| 24
Зона вылета
|Ковентри Сити
|4
|1