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Вест Бромвич - Бёрнли 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
02 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Вест Бромвич Альбион
Бёрнли

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Бёрнли, которое состоится 02 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вест Бромвич Альбион
      Вест Бромвич
      Бёрнли
      Бёрнли
      Главные тренеры
      АнглияСтив Брюс
      БельгияВенсан Компани
      История личных встреч
      20.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 25 Бёрнли0 : 0Вест Бромвич Альбион
      19.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 5 Вест Бромвич Альбион0 : 0Бёрнли
      31.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 32 Вест Бромвич Альбион1 : 2Бёрнли
      19.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 2 Бёрнли0 : 1Вест Бромвич Альбион
      06.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 36 Бёрнли2 : 2Вест Бромвич Альбион
      21.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 12 Вест Бромвич Альбион4 : 0Бёрнли
      08.02.2015 Англия - Премьер-лига Тур 24 Бёрнли2 : 2Вест Бромвич Альбион
      28.09.2014 Англия - Премьер-лига Тур 6 Вест Бромвич Альбион4 : 0Бёрнли
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед7 14
      2
      Повышение
      		Норвич Сити7 13
      3
      Плей-офф за повышение
      		Бёрнли7 12
      4
      Плей-офф за повышение
      		Уотфорд7 12
      5
      Плей-офф за повышение
      		Блэкберн Роверс7 12
      6
      Плей-офф за повышение
      		Рединг7 12
      7 Бристоль Сити7 11
      8 Сандерленд7 11
      9 Куинз Парк Рейнджерс7 11
      10 Престон Норт Энд7 11
      11 Халл Сити7 11
      12 Ротерхэм Юнайтед6 9
      13 Лутон Таун7 9
      14 Вест Бромвич Альбион7 8
      15 Блэкпул7 8
      16 Сток Сити7 8
      17 Кардифф Сити7 8
      18 Уиган Атлетик6 7
      19 Миллуолл7 7
      20 Мидлсбро7 6
      21 Суонси Сити7 6
      22
      Зона вылета
      		Бирмингем Сити7 5
      23
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун6 4
      24
      Зона вылета
      		Ковентри Сити4 1

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