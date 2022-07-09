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Динамо-Брест - Минск 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
02 Сентября 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 20-й тур
Динамо-Брест
Минск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Минск, которое состоится 02 Сентября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо-Брест
      Брест
      Минск
      Минск
      Главные тренеры
      БеларусьСергей Петрович Ковальчук
      БеларусьВадим Викторович Скрипченко
      История личных встреч
      23.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Минск2 : 0Динамо-Брест
      02.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Динамо-Брест2 : 2Минск
      22.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Минск1 : 0Динамо-Брест
      26.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Минск1 : 2Динамо-Брест
      06.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Динамо-Брест6 : 1Минск
      14.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Динамо-Брест3 : 0Минск
      03.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест3 : 1Минск
      05.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Минск1 : 2Динамо-Брест
      01.09.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Динамо-Брест2 : 1Минск
      27.04.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Минск3 : 3Динамо-Брест
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр С17113328-93670,6
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ19106335-153663,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ18105331-153564,8
      4 Динамо Мн1796224-143364,7
      5 Минск19103632-263357,9
      6 Ислочь1994628-223154,4
      7 Гомель1994627-213154,4
      8 Торпедо-БелАЗ1984724-212849,1
      9 Неман1869323-212750,0
      10 Славия-Мозырь1873825-282444,4
      11 Белшина1957726-282238,6
      12 Слуцк1946920-311831,6
      13 Витебск19451018-281729,8
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал19341213-301322,8
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест18261011-261222,2
      16
      Зона вылета
      		Днепр М19231418-48915,8

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