Атлетико Гояниенсе - Сан-Паулу 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Серра Доурада (Гояния, Бразилия), вместимость: 54084
02 Сентября 2022 года в 03:30 (+03:00). Южноамериканский кубок, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Гояниенсе - Сан-Паулу, которое состоится 02 Сентября 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Серра Доурада (Гояния, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико Гояниенсе
Гояния, Бразилия
Сан-Паулу
Сан-Паулу, Бразилия
Главные тренеры
|Умберто Луренсо Лузер Филхо
|Рожерио Муке Сени
История личных встреч
|03.07.2022
|Бразилия - Серия А
|Тур 15
|1 : 2
|19.09.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 21
|2 : 1
|06.06.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 2
|2 : 0
|31.01.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 33
|2 : 1
|08.10.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 14
|3 : 0
|05.11.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 32
|0 : 1
|14.07.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 13
|2 : 2
|19.10.2012
|Бразилия - Серия А
|Тур 31
|2 : 0
|26.07.2012
|Бразилия - Серия А
|Тур 12
|4 : 3
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B05
| Насьональ М (Уругвай)
Унион (Аргентина)
Насьональ М2 : 0
Унион
Унион1 : 2
Насьональ М
2
0
4
1
B03
| Коло-Коло (Чили)
Интернасьонал (Бразилия)
Коло-Коло2 : 0
Интернасьонал
Интернасьонал4 : 1
Коло-Коло
1
1
3
4
B08
| Стронгест (Боливия)
Сеара (Бразилия)
Стронгест1 : 2
Сеара
Сеара3 : 0
Стронгест
0
2
1
5
B01
| Депортиво Тачира (Венесуэла)
Сантос (Бразилия)
Депортиво Тачира1 : 1
Сантос
Сантос1 : 1 2 : 4
Депортиво Тачира
1
0
2
2
B04
| Депортиво Кали (Колумбия)
Мельгар (Перу)
Депортиво Кали0 : 0
Мельгар
Мельгар2 : 1
Депортиво Кали
0
1
1
2
B02
| Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Ланус (Аргентина)
Индепендьенте дель Валье2 : 1
Ланус
Ланус0 : 0
Индепендьенте дель Валье
1
0
2
1
B06
| Олимпия (Парагвай)
Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
Олимпия2 : 0
Атлетико Гояниенсе
Атлетико Гояниенсе2 : 0 5 : 3
Олимпия
1
1
2
2
B07
| Универсидад Католика (Чили)
Сан-Паулу (Бразилия)
Универсидад Католика2 : 4
Сан-Паулу
Сан-Паулу4 : 1
Универсидад Католика
0
2
3
8
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Насьональ М (Уругвай)
Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
Насьональ М0 : 1
Атлетико Гояниенсе
Атлетико Гояниенсе3 : 0
Насьональ М
0
2
0
4
QF1
| Депортиво Тачира (Венесуэла)
Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Депортиво Тачира0 : 1
Индепендьенте дель Валье
Индепендьенте дель Валье4 : 1
Депортиво Тачира
0
2
1
5
QF4
| Сан-Паулу (Бразилия)
Сеара (Бразилия)
Сан-Паулу1 : 0
Сеара
Сеара2 : 1 3 : 4
Сан-Паулу
1
1
2
2
QF2
| Мельгар (Перу)
Интернасьонал (Бразилия)
Мельгар0 : 0
Интернасьонал
Интернасьонал0 : 0 1 : 3
Мельгар
1
0
0
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
| Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
Мельгар (Перу)
Индепендьенте дель Валье3 : 0
Мельгар
Мельгар08.09
Индепендьенте дель Валье
1
0
3
0
SF2
| Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
Сан-Паулу (Бразилия)
Атлетико Гояниенсе02.09
Сан-Паулу
Сан-Паулу08.09
Атлетико Гояниенсе
0
0
0
0
Финал
|Метка
F1
|02.10