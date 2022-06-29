02:55 ()
Свернуть список

Атлетико Гояниенсе - Сан-Паулу 02 Сентября прямая трансляция

Стадион: Серра Доурада (Гояния, Бразилия), вместимость: 54084
02 Сентября 2022 года в 03:30 (+03:00). Южноамериканский кубок, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Хесус Валенсуэла (Венесуэла);
Атлетико Гояниенсе
Сан-Паулу

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Гояниенсе - Сан-Паулу, которое состоится 02 Сентября 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Серра Доурада (Гояния, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико Гояниенсе
      Гояния, Бразилия
      Сан-Паулу
      Сан-Паулу, Бразилия
      Главные тренеры
      БразилияУмберто Луренсо Лузер Филхо
      БразилияРожерио Муке Сени
      История личных встреч
      03.07.2022 Бразилия - Серия А Тур 15 Атлетико Гояниенсе1 : 2Сан-Паулу
      19.09.2021 Бразилия - Серия А Тур 21 Сан-Паулу2 : 1Атлетико Гояниенсе
      06.06.2021 Бразилия - Серия А Тур 2 Атлетико Гояниенсе2 : 0Сан-Паулу
      31.01.2021 Бразилия - Серия А Тур 33 Атлетико Гояниенсе2 : 1Сан-Паулу
      08.10.2020 Бразилия - Серия А Тур 14 Сан-Паулу3 : 0Атлетико Гояниенсе
      05.11.2017 Бразилия - Серия А Тур 32 Атлетико Гояниенсе0 : 1Сан-Паулу
      14.07.2017 Бразилия - Серия А Тур 13 Сан-Паулу2 : 2Атлетико Гояниенсе
      19.10.2012 Бразилия - Серия А Тур 31 Сан-Паулу2 : 0Атлетико Гояниенсе
      26.07.2012 Бразилия - Серия А Тур 12 Атлетико Гояниенсе4 : 3Сан-Паулу
      Турнирная таблица
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      B05
      		 Насьональ М (Уругвай)
      Унион (Аргентина)
      Насьональ М
      Унион
      2 : 0
      Унион
      Насьональ М
      1 : 2
      2
      0
      4
      1
      B03
      		 Коло-Коло (Чили)
      Интернасьонал (Бразилия)
      Коло-Коло
      Интернасьонал
      2 : 0
      Интернасьонал
      Коло-Коло
      4 : 1
      1
      1
      3
      4
      B08
      		 Стронгест (Боливия)
      Сеара (Бразилия)
      Стронгест
      Сеара
      1 : 2
      Сеара
      Стронгест
      3 : 0
      0
      2
      1
      5
      B01
      		 Депортиво Тачира (Венесуэла)
      Сантос (Бразилия)
      Депортиво Тачира
      Сантос
      1 : 1
      Сантос
      Депортиво Тачира
      1 : 1 2 : 4
      1
      0
      2
      2
      B04
      		 Депортиво Кали (Колумбия)
      Мельгар (Перу)
      Депортиво Кали
      Мельгар
      0 : 0
      Мельгар
      Депортиво Кали
      2 : 1
      0
      1
      1
      2
      B02
      		 Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
      Ланус (Аргентина)
      Индепендьенте дель Валье
      Ланус
      2 : 1
      Ланус
      Индепендьенте дель Валье
      0 : 0
      1
      0
      2
      1
      B06
      		 Олимпия (Парагвай)
      Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
      Олимпия
      Атлетико Гояниенсе
      2 : 0
      Атлетико Гояниенсе
      Олимпия
      2 : 0 5 : 3
      1
      1
      2
      2
      B07
      		 Универсидад Католика (Чили)
      Сан-Паулу (Бразилия)
      Универсидад Католика
      Сан-Паулу
      2 : 4
      Сан-Паулу
      Универсидад Католика
      4 : 1
      0
      2
      3
      8
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      QF3
      		 Насьональ М (Уругвай)
      Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
      Насьональ М
      Атлетико Гояниенсе
      0 : 1
      Атлетико Гояниенсе
      Насьональ М
      3 : 0
      0
      2
      0
      4
      QF1
      		 Депортиво Тачира (Венесуэла)
      Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
      Депортиво Тачира
      Индепендьенте дель Валье
      0 : 1
      Индепендьенте дель Валье
      Депортиво Тачира
      4 : 1
      0
      2
      1
      5
      QF4
      		 Сан-Паулу (Бразилия)
      Сеара (Бразилия)
      Сан-Паулу
      Сеара
      1 : 0
      Сеара
      Сан-Паулу
      2 : 1 3 : 4
      1
      1
      2
      2
      QF2
      		 Мельгар (Перу)
      Интернасьонал (Бразилия)
      Мельгар
      Интернасьонал
      0 : 0
      Интернасьонал
      Мельгар
      0 : 0 1 : 3
      1
      0
      0
      0
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      SF1
      		 Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
      Мельгар (Перу)
      Индепендьенте дель Валье
      Мельгар
      3 : 0
      Мельгар
      Индепендьенте дель Валье
      08.09
      1
      0
      3
      0
      SF2
      		 Атлетико Гояниенсе (Бразилия)
      Сан-Паулу (Бразилия)
      Атлетико Гояниенсе
      Сан-Паулу
      02.09
      Сан-Паулу
      Атлетико Гояниенсе
      08.09
      0
      0
      0
      0
      Финал
      Метка
      F1
      		02.10

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close