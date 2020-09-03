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Оренбург - Химки 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
03 Сентября 2022 года в 13:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 8-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Оренбург
Химки

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Химки, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Оренбург
      Оренбург
      Химки
      Химки
      90РоссияврАлексей Кеняйкин
      3БеларусьзщМихаил Сиваков
      15Босния и ГерцеговиназщРенато Гойкович
      4РоссиязщДанила Хотулёв
      25БеларусьзщКирилл Печенин
      21АргентинапзГабриэль Флорентин
      5РоссияпзТимур Аюпов
      23АргентинапзЛукас Вера
      80Коста-РикапзХимми Марин
      77РоссиянпВладимир Сычевой
      70РоссиянпБатраз Гурциев
      22РоссияврИлья Лантратов
      15РоссиязщЕгор Данилкин
      6РоссиязщДмитрий Тихий
      25РоссиязщАлександр Филин
      17РоссияпзАлександр Зуев
      42Кот-д'ИвуарпзРоман Гбане
      8РоссияпзДенис Глушаков
      44РоссияпзИлья Кухарчук
      11РоссияпзАлександр Ломовицкий
      97РоссияпзБутта Магомедов
      10РоссиянпАлександр Долгов
      Запасные
      1РоссияврЕвгений Гошев
      99РоссияврНиколай Сысуев
      22БеларусьзщАлександр Павловец
      2РоссиязщВладимир Полуяхтов
      11БолгариязщМаттео Стаматов
      8Босния и ГерцеговинапзИван Башич
      17БеларусьпзЮрий Ковалёв
      7РоссияпзСтепан Оганесян
      20ПарагвайнпДиего Акоста
      33РоссияврВиталий Гудиев
      1РоссияврАнтон Митрюшкин
      19РоссиязщАртур Чёрный
      23БеларусьзщЗахар Волков
      20СербияпзНеманья Главчич
      99РоссияпзАяз Гулиев
      90РоссияпзДаниил Камлашев
      21РоссияпзИлья Камышев
      27РоссиянпСаид-Али Ахмаев
      88РоссиянпДенис Давыдов
      7РоссиянпИлья Садыгов
      Главные тренеры
      ЧехияМарцел Личка
      История личных встреч
      31.10.2019 Кубок России 1/8 финала Оренбург1 : 2Химки
      07.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 31 Химки0 : 1Оренбург
      10.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 13 Оренбург5 : 2Химки
      26.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 44 Оренбург3 : 0Химки
      22.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 23 Оренбург1 : 2Химки
      18.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 4 Химки2 : 1Оренбург
      Текстовая трансляция
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      1'
      Матч начался! Футболисты «Химок» разыграли мяч с центра поля.
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Оренбург» — «Химки». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит752017-21781,0
      2 Спартак М751118-51676,2
      3 ЦСКА742116-71466,7
      4 Краснодар742115-81466,7
      5 Сочи741213-121361,9
      6 Динамо М734013-61361,9
      7 Ростов734012-91361,9
      8 Локомотив М723212-13942,9
      9 Крылья Советов72329-11942,9
      10 Ахмат722310-11838,1
      11 Химки72149-13733,3
      12 Оренбург72059-17628,6
      13 Пари Нижний Новгород713310-14628,6
      14 Факел70439-16419,0
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М70164-1814,8
      16
      Зона вылета
      		Урал70161-1514,8

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