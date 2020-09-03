Оренбург - Химки 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
03 Сентября 2022 года в 13:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 8-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
0'
45'
90'
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Химки, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Химки
Химки
|90
|вр
|Алексей Кеняйкин
|3
|зщ
|Михаил Сиваков
|15
|зщ
|Ренато Гойкович
|4
|зщ
|Данила Хотулёв
|25
|зщ
|Кирилл Печенин
|21
|пз
|Габриэль Флорентин
|5
|пз
|Тимур Аюпов
|23
|пз
|Лукас Вера
|80
|пз
|Химми Марин
|77
|нп
|Владимир Сычевой
|70
|нп
|Батраз Гурциев
|22
|вр
|Илья Лантратов
|15
|зщ
|Егор Данилкин
|6
|зщ
|Дмитрий Тихий
|25
|зщ
|Александр Филин
|17
|пз
|Александр Зуев
|42
|пз
|Роман Гбане
|8
|пз
|Денис Глушаков
|44
|пз
|Илья Кухарчук
|11
|пз
|Александр Ломовицкий
|97
|пз
|Бутта Магомедов
|10
|нп
|Александр Долгов
Запасные
|1
|вр
|Евгений Гошев
|99
|вр
|Николай Сысуев
|22
|зщ
|Александр Павловец
|2
|зщ
|Владимир Полуяхтов
|11
|зщ
|Маттео Стаматов
|8
|пз
|Иван Башич
|17
|пз
|Юрий Ковалёв
|7
|пз
|Степан Оганесян
|20
|нп
|Диего Акоста
|33
|вр
|Виталий Гудиев
|1
|вр
|Антон Митрюшкин
|19
|зщ
|Артур Чёрный
|23
|зщ
|Захар Волков
|20
|пз
|Неманья Главчич
|99
|пз
|Аяз Гулиев
|90
|пз
|Даниил Камлашев
|21
|пз
|Илья Камышев
|27
|нп
|Саид-Али Ахмаев
|88
|нп
|Денис Давыдов
|7
|нп
|Илья Садыгов
Главные тренеры
|Марцел Личка
История личных встреч
|31.10.2019
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2
|07.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 31
|0 : 1
|10.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 13
|5 : 2
|26.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 44
|3 : 0
|22.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 23
|1 : 2
|18.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 4
|2 : 1
Текстовая трансляция{timer}
1'
Матч начался! Футболисты «Химок» разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Оренбург» — «Химки». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|17-2
|17
|81,0
|2
|Спартак М
|7
|5
|1
|1
|18-5
|16
|76,2
|3
|ЦСКА
|7
|4
|2
|1
|16-7
|14
|66,7
|4
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|15-8
|14
|66,7
|5
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
|61,9
|6
|Динамо М
|7
|3
|4
|0
|13-6
|13
|61,9
|7
|Ростов
|7
|3
|4
|0
|12-9
|13
|61,9
|8
|Локомотив М
|7
|2
|3
|2
|12-13
|9
|42,9
|9
|Крылья Советов
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|42,9
|10
|Ахмат
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|38,1
|11
|Химки
|7
|2
|1
|4
|9-13
|7
|33,3
|12
|Оренбург
|7
|2
|0
|5
|9-17
|6
|28,6
|13
|Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|28,6
|14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|19,0
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
|4,8
| 16
Зона вылета
|Урал
|7
|0
|1
|6
|1-15
|1
|4,8