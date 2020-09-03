18:23 ()
Свернуть список

Краснодар - Сочи 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
03 Сентября 2022 года в 18:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 8-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Краснодар
Сочи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Сочи, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Краснодар
      Краснодар
      Сочи
      Сочи
      Главные тренеры
      РоссияАлександр Александрович Сторожук
      РоссияВадим Вячеславович Гаранин
      История личных встреч
      05.12.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Сочи1 : 2Краснодар
      26.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Краснодар3 : 0Сочи
      01.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Краснодар1 : 3Сочи
      21.02.2021 Кубок России 1/8 финала Краснодар1 : 2Сочи
      26.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Сочи1 : 1Краснодар
      15.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Сочи2 : 0Краснодар
      27.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Краснодар3 : 0Сочи
      30.07.2010 Россия - Первый дивизион Тур 21 Краснодар0 : 0Сочи
      27.03.2010 Россия - Первый дивизион Тур 1 Сочи0 : 0Краснодар
      Текстовая трансляция
      {timer}
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Краснодар» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит752017-21781,0
      2 Спартак М751118-51676,2
      3 ЦСКА742116-71466,7
      4 Краснодар742115-81466,7
      5 Сочи741213-121361,9
      6 Динамо М734013-61361,9
      7 Ростов734012-91361,9
      8 Локомотив М723212-13942,9
      9 Крылья Советов72329-11942,9
      10 Ахмат722310-11838,1
      11 Химки72149-13733,3
      12 Оренбург72059-17628,6
      13 Пари Нижний Новгород713310-14628,6
      14 Факел70439-16419,0
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М70164-1814,8
      16
      Зона вылета
      		Урал70161-1514,8

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close