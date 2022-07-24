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Пари Нижний Новгород - Факел 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
03 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 8-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Пари Нижний НовгородФакел

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Факел, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Факел
      Воронеж
      Главные тренеры
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      РоссияОлег Петрович Василенко
      История личных встреч
      23.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Факел0 : 0Пари Нижний Новгород
      27.10.2021 Кубок России Группа 4 Факел0 : 1Пари Нижний Новгород
      10.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 29 Пари Нижний Новгород1 : 2Факел
      13.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 9 Факел0 : 1Пари Нижний Новгород
      23.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Факел0 : 2Пари Нижний Новгород
      10.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 Пари Нижний Новгород2 : 1Факел
      30.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион Тур 29 Пари Нижний Новгород1 : 0Факел
      15.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 11 Факел1 : 0Пари Нижний Новгород
      21.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 34 Факел4 : 1Пари Нижний Новгород
      30.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 16 Пари Нижний Новгород2 : 1Факел
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Факел». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит752017-21781,0
      2 Спартак М751118-51676,2
      3 ЦСКА742116-71466,7
      4 Краснодар742115-81466,7
      5 Сочи741213-121361,9
      6 Динамо М734013-61361,9
      7 Ростов734012-91361,9
      8 Локомотив М723212-13942,9
      9 Крылья Советов72329-11942,9
      10 Ахмат722310-11838,1
      11 Химки72149-13733,3
      12 Оренбург72059-17628,6
      13 Пари Нижний Новгород713310-14628,6
      14 Факел70439-16419,0
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М70164-1814,8
      16
      Зона вылета
      		Урал70161-1514,8

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