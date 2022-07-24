Пари Нижний Новгород - Факел 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
03 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 8-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Факел, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|23.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|27.10.2021
|Кубок России
|Группа 4
|0 : 1
|10.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 29
|1 : 2
|13.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 9
|0 : 1
|23.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|0 : 2
|10.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 7
|2 : 1
|30.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 29
|1 : 0
|15.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 11
|1 : 0
|21.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 34
|4 : 1
|30.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 16
|2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Факел». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|17-2
|17
|81,0
|2
|Спартак М
|7
|5
|1
|1
|18-5
|16
|76,2
|3
|ЦСКА
|7
|4
|2
|1
|16-7
|14
|66,7
|4
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|15-8
|14
|66,7
|5
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
|61,9
|6
|Динамо М
|7
|3
|4
|0
|13-6
|13
|61,9
|7
|Ростов
|7
|3
|4
|0
|12-9
|13
|61,9
|8
|Локомотив М
|7
|2
|3
|2
|12-13
|9
|42,9
|9
|Крылья Советов
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|42,9
|10
|Ахмат
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|38,1
|11
|Химки
|7
|2
|1
|4
|9-13
|7
|33,3
|12
|Оренбург
|7
|2
|0
|5
|9-17
|6
|28,6
|13
|Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|28,6
|14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|19,0
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
|4,8
| 16
Зона вылета
|Урал
|7
|0
|1
|6
|1-15
|1
|4,8