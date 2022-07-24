Динамо М - Урал 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
03 Сентября 2022 года в 20:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 8-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
0'
45'
90'
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Урал, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Славиша Йоканович
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|30.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 3
|21.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|0 : 1
|11.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 2
|10.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 2
|09.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|2 : 1
|26.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 0
|09.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|4 : 0
|10.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 1
|03.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|2 : 2
|23.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Динамо» — «Урал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|17-2
|17
|81,0
|2
|Спартак М
|7
|5
|1
|1
|18-5
|16
|76,2
|3
|ЦСКА
|7
|4
|2
|1
|16-7
|14
|66,7
|4
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|15-8
|14
|66,7
|5
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
|61,9
|6
|Динамо М
|7
|3
|4
|0
|13-6
|13
|61,9
|7
|Ростов
|7
|3
|4
|0
|12-9
|13
|61,9
|8
|Локомотив М
|7
|2
|3
|2
|12-13
|9
|42,9
|9
|Крылья Советов
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|42,9
|10
|Ахмат
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|38,1
|11
|Химки
|7
|2
|1
|4
|9-13
|7
|33,3
|12
|Оренбург
|7
|2
|0
|5
|9-17
|6
|28,6
|13
|Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|28,6
|14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|19,0
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
|4,8
| 16
Зона вылета
|Урал
|7
|0
|1
|6
|1-15
|1
|4,8