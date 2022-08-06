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Астон Вилла - Манчестер Сити 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
03 Сентября 2022 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Астон Вилла
Манчестер Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Манчестер Сити, которое состоится 03 Сентября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Манчестер Сити
      Манчестер
      Главные тренеры
      АнглияСтивен Джеррард
      ИспанияХосеп Гвардиола
      История личных встреч
      22.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 38 Манчестер Сити3 : 2Астон Вилла
      01.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 14 Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
      21.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
      20.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Манчестер Сити2 : 0Астон Вилла
      01.03.2020 Англия - Кубок лиги Финал Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
      12.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Астон Вилла1 : 6Манчестер Сити
      26.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Манчестер Сити3 : 0Астон Вилла
      05.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 29 Манчестер Сити4 : 0Астон Вилла
      30.01.2016 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла0 : 4Манчестер Сити
      08.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 12 Астон Вилла0 : 0Манчестер Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал550013-415100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити541019-51386,7
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур532010-41173,3
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион53116-31066,7
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед53025-7960,0
      6 Ливерпуль522115-6853,3
      7 Лидс Юнайтед52218-5853,3
      8 Фулхэм52218-7853,3
      9 Саутгемптон52127-9746,7
      10 Челси52126-8746,7
      11 Брентфорд513110-7640,0
      12 Ньюкасл Юнайтед51317-6640,0
      13 Кристал Пэлас51227-9533,3
      14 Вест Хэм Юнайтед51132-6426,7
      15 Ноттингем Форест51132-11426,7
      16 Борнмут51132-16426,7
      17 Эвертон50324-6320,0
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон50322-4320,0
      19
      Зона вылета
      		Астон Вилла51044-9320,0
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити50146-1116,7

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